Il Napoli riparte da Pozzuoli per staccare la vetta

POZZUOLI – Il Napoli riparte da Pozzuoli e dall’hotel “Gli Dei” per ingranare la terza vittoria consecutiva e staccare la Roma in vetta alla classifica. Gli azzurri di miste Conte, dopo una settimana di “pausa” a causa di una indisponibilità programmata della struttura, sono tornati nell’hotel “portafortuna”, struttura che ha ospitato il Napoli durante le cavalvate vereo gli scudetti conquistati con Spalletti tre anni fa e Conte lo scorso anno. Da questa mattina, infatti, McTominay & C. si trovano sulla vetta della Solfatara in attesa della gara di oggi con il Como, da vincere a tutti i costi per consolidare il primo posto in classifica sperando in un passo falso della Roma che affronterà il Milan a San Siro.