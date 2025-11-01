Assalto in villa a Quarto: banditi sparano durante la fuga

QUARTO – Ieri sera verso le 21 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a Quarto in via Fleming per un tentativo di furto in villa. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare ignoti avevano tentato di entrare in un villino ma poi sono stati messi in fuga dal proprietario dopo una breve colluttazione.

GLI SPARI – Dai primi accertamenti pare che gli individui abbiano esploso dei colpi d’arma da fuoco in aria durante la fuga per poi allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I militari della Tenenza di Quarto hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente. Indagini in corso.