POZZUOLI – Cumuli di rifiuti abbandonati in strada da giorni. La situazione in via Giuseppe Pagano, a Monterusciello, è ormai insostenibile. A lanciare l’allarme sono proprio alcuni residenti che chiedono un intervento urgente al Comune di Pozzuoli. A destare preoccupazione è la presenza dei sacchetti di immondizia in strada: la zona, vittima del degrado e dell’incuria, si è trasformata in pochi giorni in una discarica a cielo aperto con tutti i relativi problemi igienico-sanitari. A dare ‘manforte’ al disagio anche l’elevata temperatura degli ultimi giorni. «La gente deve rendersi conto che la raccolta differenziata non può essere fatta in questo modo. Non siamo vandali», l’sos di una residente della zona.

