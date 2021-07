POZZUOLI – Con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, organizzata dall’Associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore”, con la presenza dell’Accademia Italiana del Peperoncino e la collaborazione dell’Associazione Commercianti centro storico, la prima edizione della Festa del Peperoncino, è in programma dal 15 al 18 luglio 2021 in Piazza a Mare. Una kermesse gastronomico-culturale che porta in Piazza saperi e sapori, le virtù salutistiche, le curiosità, della spezia più diffusa al mondo, coniugando il tutto con eventi di cucina piccante, balli popolari e tanto divertimento. La manifestazione rappresenta per la cittadinanza un’occasione d’incontro e di svago che oltre ad avere come focus i sapori piccanti, da modo a tutti di avvicinarsi alla conoscenza della storia e gusti e delle mille varietà del principe della tavola.

L’EVENTO – Un appuntamento per gli appassionati e non del “cibo che accende la vita”; infatti, nei giorni in cui si svolge la manifestazione, si potranno visitare la Mostra del Peperoncino con oltre 100 tipi di frutti freschi e piante provenienti dal sud del Nostro Paese del Sud del Mondo, assaggiare le tante ricette ardenti e assistere alle iniziative programmate. All’interno della manifestazione, la nota allegra rappresentata dalla presenza della mascotte del peperoncino calabrese “Re Peperoncino” interpretato dall’attore Gianni Pellegrino che sarà presente tra gli stand per allietare il pubblico tra battute e selfie, inoltre, sarà l’organizzatore della gara tra mangiatori di peperoncino, che riscuote da sempre grande successo. Ma il clou culturale della manifestazione sarà rappresentato dalle piccanti ballerine Maria Mautone e Pamela Marcone, che si esibiranno in danze piccanti, mostrando i movimenti della ” Tammurriata” e Tarantelle del Sud Italia in maniera gioiosa e allegra nello spirito di queste preziose danze del nostro prezioso patrimonio culturale. Una full immersion tra gli stand con migliaia di piante in vaso, prodotti tipici del Sud Italia ed alcuni ristori che potranno offrire in degustazione ed in vendita, il meglio della propria produzione, dalle salse calienti al cioccolato bruciante, alle spezie del mondo, tutte declinate immancabilmente al sapore di peperoncino. Un appuntamento quindi da non perdere, per gustare tutto il piccante del peperoncino e trascorrere un fine settimana a Pozzuoli, particolarmente …ardente.