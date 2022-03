POZZUOLI – Sale ancora il tasso di incidenza in Campania. Sono 3.723 i nuovi positivi al Covid-19 nella nostra regione su 19.844 test esaminati ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi registra anche altre sette vittime. In aumento, inoltre, sia le occupazioni dei posti letto sia in terapia intensiva. Ancora drammatici anche i numeri nella città di Pozzuoli dove negli ultimi sei giorni altri due cittadini hanno perso la vita. Su 5.044 tamponi processati da martedì 22 marzo a domenica 27, 950 puteolani sono risultati positivi e 590 sono guariti. Attualmente sono 6.872 i cittadini affetti dal virus nella città flegrea. Dall’inizio della pandemia ad oggi 20.968 puteolani hanno contratto il Covid-19, mentre 138 sono deceduti.