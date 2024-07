POZZUOLI/ Cossiga, Tozzi e Pisano entrano nel Partito Democratico: in arrivo maxi gruppo in consiglio comunale

POZZUOLI – Cresce il Partito Democratico a Pozzuoli. L’ultima ondata di tesseramenti ha portato nelle file dei dem altre tre “eccellenti” new entry. Si tratta dei consiglieri comunali Arcangelo Pisano, dell’ormai ex verde Paolo Tozzi e del democristiano DOC Sandro Cossiga. Il primo, dopo aver trovato la retta via, ha deciso di seguire il suo capogruppo in “Pozzuoli Libera” nel percorso all’interno del partito di Elly Schlein che nell’area flegrea ha ormai come leader proprio il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

LE TRASFORMAZIONI – Dicevamo invece di Cossiga. Capogruppo dell’espressione territorio di Campania Libera, partito che fu del governatore Vincenzo De Luca, dopo essere nato e cresciuto nell’area di centro (vedi le molteplici candidature nell’UDC) sta mettendo in tasca la tessera del Partito Democratico così come ha fatto Paolo Tozzi (oggi sulla carta all’opposizione), che dal canto suo vanta trascorsi in Forza Italia, Pozzuoli Futura e Verdi.

IL NUOVO GRUPPO PD – Dunque, alla vigilia del congresso cittadino del Pd che sarà propedeutico alla nascita del gruppo consiliare, i tre nuovi ingressi vanno a impinguare la squadra già composta da Leandro Genovese, Mimmo Pennacchio, Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo e Simona Daniele, Paolo Ismeno, Marzia Del Vaglio e Antonio Villani a cui potrebbero aggiungersi anche Vitale Di Dio e Angelo Guardascione, ex “discepoli” del vice sindaco Filippo Monaco oggi vicinissimi al sindaco e alla sua squadra. Uno scenario, tutto interno ai dem, ancora da decifrare soprattutto per quanto concerne i tre consiglieri che attualmente siedono tra i banchi della minoranza ovvero Villani, Del Vaglio e Ismeno che, come più volte ribadito dai vertici del partito, secondo statuto non potranno fare opposizione.

