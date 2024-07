POZZUOLI/ Balneari, la maggioranza fa cadere il numero legale. Scatta la denuncia: «Rischio lidi abusivi a Lucrino e Arco Felice»

POZZUOLI – Le concessioni balneari sul litorale Arcofelice-Lucrino sono scadute il 31/12/2023. Qualche settimana fa l’amministrazione Manzoni ha votato una delibera di Giunta nella quale fa evincere la volontà di voler dare avvio ai bandi di gara per tutte le concessioni demaniali. Oggi c’è stato il Consiglio Comunale e all’ordine del giorno anche una domanda di attualità presentata dal gruppo

Pozzuoli ORA, nella quale si chiedeva espressamente se quanto disposto dalla giunta valesse come proroga per i concessionari. A questa domanda non si è avuta risposta perché la maggioranza, su indicazione del sindaco, ha deciso di far cadere il numero legale e non discutere il punto all’ordine del giorno, evitando così il dibattito.

LA DENUNCIA – «Benché l’assise cittadina è il più alto consesso civico, ma forse non per tutti – dichiara il Consigliere Comunale di Pozzuoli ORA, Riccardo Volpe – il sindaco Manzoni può rispondere alla nostra domanda come meglio crede: può fare un post su Facebook, può scrivere una lettera ai giornali, mandarci una pec. Insomma come vuole, ma abbia il coraggio di rispondere. Per noi, come abbiamo detto in Consiglio Comunale, questa delibera è solo uno specchietto per le allodole per dare una proroga ai balneari. Il sindaco risponda: la delibera di giunta n. 77 del 18/06/2024 vale come autorizzazione di proroga per i concessionari? O il Dirigente dell’Ufficio Demanio dovrà emettere provvedimento ad hoc per ogni singolo concessionario? Una domanda semplicissima. Il rischio – continua il Consigliere Volpe – è che dal lido Cala Felice, fino al lido Lo Scoglio, stiano lavorando tutti abusivamente, senza nessun titolo per farlo. Occupando impropriamente il suolo demaniale. In quel tratto di litorale ci vanno migliaia di persone, il sindaco ha il dovere di far sapere alla città se ha dato una proroga o meno, se questi signori continuano a fittare lettini, ombrelloni, fare matrimoni abusivamente o meno. La domanda è semplice, la risposta altrettanto».