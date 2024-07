POZZUOLI/ Ladri di Maserati scatenati nel Parco Azzurro e in via Trepiccioni

POZZUOLI – Fanno gola le Maserati, auto prodotte da una delle maggiori case automobilistiche mondiali. Costose e lussuose, da tempo sono finite nel mirino dei ladri che non lasciano tregua ai facoltosi proprietari. Solo a Pozzuoli due casi sono stati registrati in meno di un mese nella stessa zona residenziale, al confine tra le frazioni di Licola e Monterusciello.

IL FURTO – Il primo è avvenuto in via Trepiccioni dove intorno alle 19 di sabato due giovani hanno rubato e portato via una Maserati poi rinvenuta qualche giorno dopo a Napoli mediante un dispositivo satellitare. I ladri hanno agito incuranti della presenza di automobilisti e residenti. Mentre un secondo caso è avvenuto la notte scorsa all’interno del parco Azzurro, dove malviventi sono riusciti ad intrufolarsi a piedi con ogni probabilità proprio dalla vicina via Trepiccioni. In questa occasione, però, non sono riusciti a portare via la vettura di proprietà di un imprenditore a causa del sistema di allarme.