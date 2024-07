POZZUOLI – Un esemplare di tartaruga marina è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Licola mare. Il rinvenimento nel pomeriggio di ieri quando un bagnante ha notato il carapace adagiato sulla battigia. Non è ancora chiaro il motivo del decesso. Una delle cause più frequenti di morte per le tartarughe marine è l’ingerimento di plastica o anche incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi di pesca.