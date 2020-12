POZZUOLI – Gli ultimi dati registrati nella città di Pozzuoli sono più rassicuranti sul fronte dell’emergenza sanitaria: 32 nuovi casi positivi e 64 guarigioni. Il numero dei guariti è il doppio dei nuovi contagiati. «Ci stiamo comportando abbastanza bene. Ma dobbiamo fare di più per abbassare ulteriormente la curva dei contagi. Non gettiamo all’aria i sacrifici fatti fino ad ora. Manteniamo le distanze, evitiamo assembramenti e indossiamo sempre la mascherina», afferma il sindaco Vincenzo Figliolia che chiede ai concittadini il rispetto delle regole per far fronte ai contagi.

IN CAMPANIA – Sono 2.295 i nuovi positivi al Covid rilevati, invece, nella giornata di ieri in Campania. Ben 24.709 i tamponi eseguiti. Il rapporto tra contagi e tamponi è pari al 9,3%. A presentare il segno meno sono le degenze: in terapia intensiva risultano occupati 162 posti su 656 disponibili e 2.041 posti covid ordinari sui 3.160 disponibili in ospedali pubblici e strutture private.