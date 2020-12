POZZUOLI – La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la proroga della Dad fino alle festività natalizie. Con una petizione i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 6° Quasimodo-Dicearchia di Pozzuoli lanciano un appello al sindaco Vincenzo Figliolia e al dirigente scolastico. «Secondo gli ultimi dati raccolti dall’ASL NA2 (bollettino del 30 novembre) nel comune di Pozzuoli si contano 2.346 concittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia, di cui 1.677 persone attualmente contagiate, 640 persone guarite e 29 persone decedute senza contare i numeri dei comuni confinanti con l’area flegrea», si legge nella prima parte della petizione.

L’APPELLO AL SINDACO – «A nostro avviso le scelte effettuate negli ultimi mesi appaiono del tutto incomprensibili: scuole chiuse e attività in Dad quando si registravano pochi casi a Pozzuoli e Provincia o quando la regione Campania rientrava nella cosiddetta “zona gialla” (zona a basso rischio) e apertura delle scuole in un momento di massima difficoltà – incalzano le famiglie degli alunni – Per tali motivi chiediamo di voler intraprendere tutte le iniziative utili al fine di evitare di aggravare ulteriormente la già compromessa situazione e per questo le chiediamo di ordinare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e di mantenere la Dad fino alle festività natalizie».