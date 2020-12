QUARTO – Emergenza coronavirus a Quarto, 57 nuovi casi in quattro giorni. Due persone hanno avuto necessità di essere ospedalizzate. Completamente guarite 71 persone. «I nostri sacrifici saranno ripagati tra qualche tempo, quando saremo usciti dall’emergenza. Non molliamo», è l’appello che il sindaco Antonio Sabino rivolge ai suoi concittadini. I quartesi attualmente positivi sono 851, di cui 3 ricoverati in ospedale. Dall’inizio della pandemia ad oggi 1157 persone hanno contratto il Covid-19 a Quarto.