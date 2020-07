POZZUOLI – Era guarita, ma ora è risultata nuovamente positiva al test Covid-19. Si tratta di una cittadina di Pozzuoli che aveva già contratto il virus mesi fa. La donna si è ripositivizzata. In queste ore si sta completando il link epidemiologico della paziente. «Ricordiamo di indossare la mascherina, evitare luoghi affollati e di rispettare tutte le norme igieniche», è il monito del sindaco Vincenzo Figliolia. Sono 98 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Tre le persone attualmente contagiate in città.