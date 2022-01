POZZUOLI – Altri 70 cittadini positivi al Covid-19, 71 persone guarite e un decesso a Pozzuoli. Sono questi i numeri relativi alle ultime 24 ore in cui risultano processati 1109 tamponi. Attualmente 2638 puteolani risultano affetti da coronavirus; 110 i decessi dall’inizio della pandemia.

I DATI IN CAMPANIA – Nelle ultime 24 ore in Campania si contano 13.107 nuovi positivi su 54.899 test effettuati. In crescita i decessi, ancora altri 20, e i posti di degenza occupati che si attestano a 1.085. Ieri, intanto, il Tar ha sospeso l’ordinanza con cui la Regione Campania aveva disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.