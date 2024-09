POZZUOLI/ Coppia sfollata “lasciata sola”, l’amministrazione Manzoni smentisce «Falso, hanno ricevuto albergo e sussidio»

POZZUOLI – In risposta al racconto di Roberta Petrucci e Dario Nisci, due sfollati di Pozzuoli che hanno raccontato al nostro giornale di “essere stati lasciati soli dal comune”, è arrivata la risposta da parte dell’amministrazione comunale che ha confutato la versione dei fatti fornita dalla coppia. «La situazione descritta dalla signora non corrisponde affatto alla realtà. – ha fatto sapere con una nota inviata a Cronaca Flegrea l’amministrazione Manzoni – L’intero nucleo familiare ha usufruito prima dell’accoglienza alberghiera dal 5 giugno al 31 luglio e poi del contributo all’autonoma sistemazione, fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero, avvenuta il 23 agosto. Questo è quello che prevede il Decreto, e questo è quello che il Comune ha correttamente eseguito. Dispiace per i tanti cittadini puteolani che stanno ancora vivendo una condizione di emergenza alloggiativa, ma va evidenziato che il contributo all’autonoma sistemazione, strumento di cui al momento disponiamo, è stato assegnato ed erogato a tutti i 605 nuclei familiari che hanno prodotto istanza alla data del 28 agosto. Le istanze protocollate successivamente sono in lavorazione e se dovuto, il contributo sarà assegnato al 30 settembre. Stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere per assistere i Puteolani che sono lontani dalle loro case, e stiamo lavorando per ridurre al minimo gli inevitabili disagi che questa situazione comporta.»