BASKET/ Valentino Parascandola torna alla guida della Virtus Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Coach Valentino Parascandola torna a Monte di Procida come Head Coach della Prima Squadra di DR1 (ex Serie D) della Virtus Monte di Procida, società che ha guidato già in passato con successo allenando sia squadre del settore giovanile che la prima squadra in Serie C e Serie D. Dopo le ultime esperienze in Serie C Gold con CB Giugliano e nella scorsa stagione come head coach delle U17 Gold e U19 Gold di Tam Tam Basketball, Parascandola nel comune flegreo.

ENTUSIASMO – «Ritornare a Monte di Procida è come tornare a casa, un’emozione unica che mi riempie di gioia. – spiega Parascandola – Sono entusiasta di essere parte di questo ambizioso progetto della Virtus MdP, dedicato da sempre alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Non vedo l’ora di tornare a calcare il parquet del Pala Pippo Coppola, con la speranza di ritrovare quel calore e quella passione che hanno sempre reso speciale il nostro palazzetto. Forza Virtus MdP!»