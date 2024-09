Kvaratskhelia torna a Pozzuoli e va a vivere in località “La Schiana”

POZZUOLI – Dopo la breve parentesi napoletana l’asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia torna a vivere a Pozzuoli. Da qualche settimana l’attaccante azzurro ha infatti preso in affitto una villa in località “La Schiana”, abitazione che fino a giugno ha ospitato l’ex difensore Leo Ostigard. Per Kvara, come detto, si tratta di un ritorno nell’area flegrea: al suo arrivo a Napoli infatti prese in affitto una villa nel Parco Cuma di Monterusciello dove fu derubato nel cuore della notte da ladri che sorpresero lui e la sua famiglia nel sonno. Dopo quell’episodio il numero 77 azzurro decise di lasciare il quartiere, ma la bellezza di Pozzuoli e dell’area flegrea lo hanno indotto a tornare sui propri passi.