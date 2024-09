Phlegrea Flamenco Festival a Bacoli: alla Casina Vanvitelliana arriva la compagnia di Ivan Vargas

BACOLI – Il Phlegrea Flamenco Festival, giunto alla sua quarta edizione, continua a celebrare la cultura e l’arte del flamenco, affermandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa danza affascinante e vibrante. Quest’anno, la suggestiva location della Casina Vanvitelliana di Bacoli, un luogo ricco di fascino storico e bellezza, farà da sfondo all’evento, ideale per esaltare la magia del flamenco, nella serata di domani, alle ore 20:30. Dopo il successo delle precedenti edizioni svoltesi a Monte di Procida e Pozzuoli, il festival approda a Bacoli, richiamando ancora una volta un pubblico ampio e diversificato. Riconosciuto non solo per l’eccellenza delle performance, ma anche per la sua dedizione alla promozione del flamenco come patrimonio immateriale dell’umanità, il festival continua a crescere in prestigio. Sotto la direzione artistica di Dominga Andrias, ballerina e direttrice di fama, il festival presenta un cast di artisti internazionali di primo livello.

L’EVENTO – Tra i protagonisti, spicca il rinomato bailador di Granada, Ivan Vargas, che si esibirà insieme all’eclettica Illeana Gomez. La loro performance sarà impreziosita dalle melodie della chitarra di Juan Jiménez, dalla voce profonda e carismatica di Ismael de la Rosa “El Bola”, e dal ritmo coinvolgente delle percussioni di Carlos Jimenez. Il festival ricrea l’atmosfera intima e autentica dei tablao spagnoli, offrendo al pubblico un’esperienza di grande intensità emotiva e un contatto ravvicinato con gli artisti. L’incontro tra la bellezza del luogo storico, la potenza della musica e la passione delle danze renderà il Phlegrea Flamenco Festival un evento indimenticabile.