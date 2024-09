Il progetto “Icehearts Europe” sbarca a Pozzuoli: lunedì la presentazione

POZZUOLI – Che cos’è Icehearts? Un modello di intervento basato sullo sport per promuovere il benessere psicosociale dei giovani nei Paesi dell’Unione Europea, sulla base del programma originale finlandese Icehearts. Attraverso lo sport e il rapporto con il mentore, il modello di Icehearts Europe fornisce un sostegno tempestivo, efficace, completo e duraturo a giovani svantaggiati e a rischio, fungendo da comunità accogliente per loro e per le loro famiglie. Il progetto Icehearts Europe è realizzato da un consorzio di 12 full partner e 14 partner associati che, insieme, svilupperanno il modello di Icehearts Europe attingendo dall’esperienza finlandese e tenendo conto delle differenze dei diversi contesti nazionali. Questo modello sarà testato in Danimarca, Estonia, Italia, Slovenia e Spagna per un periodo di massimo 18 mesi. Il modello Icehearts Europe intende prevenire l’esclusione sociale, promuovere la salute e il benessere di persone svantaggiate (area del disagio mentale, economico, sociale) attraverso uno stile di vita attivo e migliorare le competenze psicosociali di bambini e adolescenti (6-18 anni). UISP Regione Campania ha scelto la città di Pozzuoli come sede regionale per l’attuazione del progetto. Prevista per la giornata di lunedì 9 settembre la presentazione.

IL PROGRAMMA – Ore 11.00 Inizio lavori – Punto stampa ed interviste a cura dell’ufficio stampa

Ore 11.30 Presentazione progetto alla cittadinanza

Saluti Istituzionali

Dott.ssa Fabiana Riccobene

Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche giovanili – Pari Opportunità

Intervengono

Dott.Antonio Marciano

Presidente UISP Comitato regionale Campania

Dott.ssa Daniela Conti

Responsabile progetto IceHearts Europe per l’Italia

Dott. Valerio Chiocca

Mentors Progetto IceHearts per la città di Pozzuoli

Ore 12.30 Tavola rotonda con gli stakeholder del progetto

Rappresentanti del mondo della scuola, dell’associazionismo sportivo, del terzo settore e privato sociale.

Al termine breve rinfresco