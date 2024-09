XV° Memorial Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio a Baia: previsto anche il Palo di Sapone

BACOLI – Il Nuoto Club Puteoli, con l’instancabile impegno della famiglia D’Angelo, organizza nella giornata di domani, in collaborazione con il Comune di Bacoli, i due Memorial dedicati a due indimenticate bandiere del nuoto e della pallanuoto: Giulio Travaglio ed Enzo D’Angelo. In particolare, il Memorial dedicato ad Enzo D’Angelo è giunto alla sua 15esima edizione. Due straordinari campioni e due orgogli della nostra terra: il primo, pluricampione d’Italia e argento con la Nazionale Italiana ai giochi olimpici di Montreal 1976, il secondo unico vincitore 5 volte della Capri-Napoli (record ancora imbattuto).

L’EVENTO – La giornata si apre e si chiude, a partire dalle ore 15:30, con le finali del torneo di pallanuoto tra selezioni Under 16 delle più importanti compagini della pallanuoto napoletana. Torna, ancora una volta, come l’anno scorso, l’atteso “Palo di Sapone”, per un ritorno all’antico, rispolverando una vecchia tradizione (ore 16:50). Confermata anche un’altra novità legata al nuoto sincronizzato, con una esibizione prevista alle 17:30, dopo la prima apparizione in assoluto, l’anno scorso, nelle acque del porto di Baia.