POZZUOLI – Il Presidente del consiglio comunale Luigi Manzoni ha convocato per martedì 29 dicembre 2020, alle ore 14:30 (in seconda convocazione mercoledì 30 dicembre alle ore 10:30), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, una nuova assise a porte chiuse per l’emergenza covid.

I PUNTI – All’ordine del giorno: Lavori di riqualificazione via Napoli collegamento con Rione Terra 2° lotto funzionale – Area Vincenzo a Mare. Adozione della “variante semplificata” al PRGC; Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 relativa a trasferimento grandi opere – Regione Campania, per il pagamento degli espropri del Rione Terra; Approvazione delle aliquote Imu anno 2021; Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 – Ratifica della delibera di giunta n. 174 del 25/11/2020; Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 relativa agli incentivi tecnici per interventi di riqualificazione del complesso PalaTrincone in località Monterusciello nell’ambito della manifestazione “Universiadi Aru 2019”; Petizione popolare proposta dai Consiglieri Comunali avente ad oggetto: Raccolta firme a sostegno del rientro, a via Roma, del Mercato giornaliero non alimentare – Mercato di via Roma, presa d’atto del fallimento del trasferimento sperimentale da via Roma a via Petito – nuove determinazioni; Mozione relativa all’emergenza covid – Campi Flegrei Sicuri; tre Interrogazioni sui seguenti argomenti: “Peggioramento della qualità del mare a Pozzuoli”; “Colonnine per il monitoraggio dell’area di Licola” e “Attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) nel Comune di Pozzuoli per i percettori della misura del Reddito di Cittadinanza”.