POZZUOLI – Martedì 14 aprile 2020, alle ore 16 (in seconda convocazione mercoledì 15 aprile alle ore 10:30), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà, a porte chiuse, il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Modifica al Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 27 luglio 2015 e successive modificazioni; Differimento dei termini di versamento delle entrate comunali; Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari); Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU); Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/21 – annualità 2020 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 31 marzo 2020; Mozione ai sensi dell’art. 44 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale: “Misure relative all’emergenza covid”.