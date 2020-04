NAPOLI – Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, transitando sulla Tangenziale di Napoli all’altezza dell’uscita Capodichino, hanno notato un’auto con una persona a bordo che procedeva ad alta velocità con manovre pericolose per la circolazione stradale. Il veicolo è stato bloccato e al suo interno è stato rinvenuto uno zainetto con 10 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 5 Kg e la somma di 3400 euro. Il conducente, Davide Grimaldi, 45enne napoletano sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.