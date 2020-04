POZZUOLI – Pozzuoli solidale è un’iniziativa di volontariato a sostegno delle famiglie con difficoltà. In un periodo così tragico per il mondo intero, tanti cittadini puteolani si sono messi insieme, uniti dalla voglia di reagire e di aiutare coloro che ne hanno più bisogno. A riscuotere successo è il carrello solidale: sono stati creati dei punti di raccolta presso le attività commerciali per incentivare le donazioni da parte dei clienti. Le attività che hanno aderito sono oltre 30 su tutto il territorio comunale. Ma giorno dopo giorno la lista si allunga data l’adesione di nuovi esercizi commerciali. Tutti i cittadini possono contribuire, lasciando alimenti e bevande nei diversi punti di raccolta.

IL SOSTEGNO – Attualmente sono 15 i volontari che si occupano di recuperare le donazioni presso le attività commerciali. Tutto quanto raccolto viene consegnato alla Protezione civile del Comune di Pozzuoli, che si occupa delle consegne alle famiglie in difficoltà. «I risultati sono eccezionali: la città sta donando tantissimo dimostrando davvero un grande cuore. Quotidianamente troviamo i carrelli pieni – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – . Per Pozzuoli solidale è doveroso ringraziare l’intera catena di solidarietà da chi dona (cittadini e imprenditori), a chi consegna, passando per chi prepara i pacchi e chi risponde al telefono. Chiunque si trovi in condizioni di difficoltà può contattare la Protezione civile per chiedere sostegno. Tramite Facebook è possibile seguire le attività e le iniziative seguendo la pagina Pozzuoli Solidale.»