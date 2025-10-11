POZZUOLI/ Consigliere denuncia «Centro storico alla sfascio»

POZZUOLI – «In questa foto potete “ammirare” lo stato dell’arte di Piazza della Repubblica, pieno centro storico di Pozzuoli, che riversa così da circa 2 settimane. Tutto ciò, oramai, non mi meraviglia più perché questa foto rispecchia in pieno l’incapacità di questa amministrazione che da 3 anni ha distrutto la città di Pozzuoli e mortificato i puteolani». È quanto denuncia Guido Iasiello, consigliere comunale di Pozzuoli, che pone l’attenzione sulle condizioni del centro storico di Pozzuoli. Nella foto pubblicata da Iasiello si vede un palo della ZTL divelto e abbandonato da diverse settimane. Alla sua denuncia si sommano anche quelle di residenti e commercianti che da mesi pongono l’attenzione sullo stato in cui versa uno dei luoghi simbolo della città.