BACOLI/ Nuova giravolta del “leghista” Luigi Illiano: vota il bilancio e si butta tra le braccia di Josi

BACOLI – Diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ebbene, i tre indizi ci sono e la prova anche: il consigliere di minoranza Luigi Illiano, eletto con la lista “Prima Bacoli”, una sorta di Lega Salvini camuffata, l’ha fatto di nuovo. Proprio così: il consigliere Illiano ha rivotato il bilancio di consolidamento assieme alla maggioranza. Passa, di fatto, in maggioranza, come lo stesso sindaco di Bacoli Della Ragione ha scritto sui social: “È tra le più alte di sempre. Stanotte, l’80% dei consiglieri comunali ha approvato il bilancio consolidato di Bacoli. Abbiamo la maggioranza più solida e forte degli ultimi 30 anni nel nostro paese. Pensate: è finita con 12 voti a favore e 3 contrari, in Consiglio Comunale. Un voto netto. Dodici voti favorevoli. Più del numero dei consiglieri con cui questa amministrazione è ripartita lo scorso anno, grazie alla larga vittoria alle elezioni comunali”.

SECONDA VOLTA – E’ il secondo bilancio che il consigliere di minoranza vota con la maggioranza. Nella scorsa volta ha dato l’ok per il bilancio consuntivo che, tra l’altro, riguardava anche sei mesi della precedente consiliatura che, lo stesso Luigi Illiano, in campagna elettorale aveva ferocemente attaccato. Ora sono quasi tutti ad aspettarsi che, nel prossimo consiglio comunale, l’ormai ex consigliere di minoranza possa finalmente sedersi tra i banchi della maggioranza. Com’è nato questo nuovo “amore” politico tra Josi e Illiano? Sicuramente la Sibilla – infatti il consigliere Illiano è il presidente della squadra di calcio locale – li ha uniti a tal punto da dimenticare dal lato di Illiano le divergenze elettorali, e dall’altro di Josi, la presenza di una lista civica ingombrante vicina alla Lega di Salvini che, puntualmente, il primo cittadino attacca sui social, ma della quale in maniera trionfante si prende appoggi in consiglio comunale, senza però, precisare sui social la provenienza partitica di Illiano.

NUOVA MAGGIORANZA – A questo punto, dopo il secondo voto politico con la maggioranza, si attende l’ufficialità delle parti del passaggio definitivo in maggioranza di Illiano. Con il nuovo ingresso la maggioranza sarebbe composta da 7 consiglieri di FreeBacoli, 2 del Partito Democratico, 1 di Sinistra Per Bacoli, 1 lista civica di estrazione leghista “Prima Bacoli”.