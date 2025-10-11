CALCIO/ La Sibilla Bacoli batte la Puteolana e si aggiudica il derby flegreo

BACOLI – Allo stadio “Tony Chiovato”, Bacoli Sibilla e Puteolana 1902 salgono sulle montagne russe e danno vita ad un match ricco di colpi di scena, che alla fine premia i padroni di casa su “gentile” concessione degli ospiti. Dopo un’ottima prestazione in rimonta in una gara anche abbastanza sfortunata, uno svarione condanna infatti i diavoli a 10 minuti dalla fine, arrestando il buon momento dopo le due vittorie casalinghe contro Agerola e Sant’Antonio Abate. La Sibilla, rinvigorita dal cambio di guida tecnica, riesce invece ad approfittare delle poche situazioni a disposizioni ed ottiene la prima vittoria davanti al proprio pubblico.



LA PARTITA – Mister Correale conferma il 3-5-2 visto nelle ultime uscite con Mancini al fianco di Guidone, mentre Manna sceglie il 4-3-3 per la Sibilla. Il risultato si sblocca quasi subito: al 2′ Guillari beneficia di uno scambio corto da corner e trafigge Cabriglia con un potente colpo di testa. La Puteolana non accusa però il colpo a freddo ed inizia a macinare gioco, costringendo i padroni di casa nella propria metà campo. Dopo tante potenziali occasioni, il pareggio arriva su calcio di rigore al 24′, che Mancini conquista per una sgambettata di Esposito e trasforma. Gli ospiti, sostenuti dal proprio pubblico accorso numeroso, finiscono il primo tempo con l’inerzia a favore e concretizzano la rimonta ad inizio ripresa: al 51′ Guidone conduce di forza il contropiede e serve De Rosa che, dopo un tocco morbido ad eludere con tunnel la marcatura, fa partire un preciso diagonale col destro a battere Maiellaro. Nemmeno il tempo di festeggiare che la sfortuna punisce la Puteolana. Al 54′ una punizione laterale viene allontanata dalla difesa e raccolta da Guillari, che tira in mezzo al mucchio e beneficia di una deviazione che inganna Cabriglia, tocca la parte inferiore della traversa e si insacca per il 2-2. Al 63′ Pissinis ci prova di testa dagli sviluppi di corner, ma Guillari salva un gol fatto con un intervento che ha le sembianze di una tripletta. I ragazzi di mister Correale spingono sull’acceleratore, ma la partita sembra destinata al 2-2. Almeno fino al momento in cui un’incomprensione tra Riccio e Cabriglia spalanca la strada (e la porta) al neo entrato Siciliano, che può facilmente trasformare in gol all’81’ un pallone che sembrava innocuo. Inutile poi la spinta finale dei granata con una bella conclusione d’esterno al lato di Avolio ed un tiro da fuori di La Pietra. Il derby flegreo va alla Sibilla.

REAL BACOLI SIBILLA: Maiellaro, Pollio, De Filippis, Conte (71′ D’Abronzo), Esposito, Viglietti, Pisani (63′ Sicuro), Pesce (66′ Castagna), Guillari, Signorelli (75′ Siciliano), Giacco (90′ Ilardi). A disposizione: Liccardo, Panaro, De Luca, Panico. All. Manna.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, De Rosa, Pissinis (71′ La Pietra), Riccio, Gargiulo, Avolio, Grieco (75′ Sannino), Capuano A. (90′ Esposito), Mirante, Mancini (78′ Minicone), Guidone. A disposizione: Alcolino, Vaccaro, Antonazzo, Giuliani, Capuano C. All. Correale.

MARCATORI: 2′ e 54′ Guillari (B), 24′ rig. Mancini (P), 51′ De Rosa (P), 81′ Siciliano (B).

ARBITRO: Luca Pugliese di Frattamaggiore. Assistenti: Gaetano Longobardi (Salerno) e Roberto Romano (Torre del Greco).

NOTE: Ammoniti Giacco, Viglietti, Guillari (B), Mirante, Pissinis, Guidone, Avolio, Sannino (P). Corner: 2-3. Recupero: 2′ 1°T, 7′ 2°T