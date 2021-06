POZZUOLI – Come anticipato sei giorni fa da Cronaca Flegrea il nuovo assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pozzuoli è il professor Antonio Minieri che entra in giunta in “quota” Tito Fenocchio. A Minieri il sindaco Vincenzo Figliolia ha affidato anche le deleghe ai Servizi Demografici, Decentramento, Toponomastica, Edilizia Scolastica, Sport e Impianti Sportivi. Cinquantanove anni, il neo assessore è laureato in Economia e Commercio ed insegna nella scuola da oltre 35 anni. Attualmente è vice preside e docente di religione all’istituto Superiore Pitagora di Pozzuoli. Con la sua nomina si ricompone la squadra dei sette assessori che affiancano il sindaco al governo della città.