RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente del centro storico di Pozzuoli che chiede venga ripristinato il servizio dell’autobotte per la pulizia delle strade. «Vi contatto per segnalare un disservizio che si protrae da qualche tempo. Non c’è più la pulizia delle strade fatta con le autobotti e col disinfettante. La puzza dell’immondizia, specialmente nei pressi dei bidoni, è nauseabonda. Abbiamo chiesto a qualche operatore della nettezza urbana e ci ha risposto che il servizio, almeno d’estate quando fa più caldo, è stato sospeso. Ci chiediamo come mai. Perché invece di andare avanti qui si va indietro? E perché proprio un servizio essenziale estivo, volto ad attenuare la puzza dell’immondizia, è stato sospeso? Dateci una mano affinché possa essere ripristinata una delle tante cose “civili”».

