POZZUOLI/ Concluso sciame sismico di 44 scosse

POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 04:48 di ieri, lunedì 21 agosto, e costituito in via preliminare da 44 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md=2.5± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte è stata registrata all’alba di ieri con magnitudo pari a 2.5 localizzata in zona Cigliano preceduta, nella serata di domenica, da una di magnitudo di 1.7.