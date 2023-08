POZZUOLI/ Lutto nella Guardia di Finanza: è scomparso il brigadiere Terzo Santo. Il cordoglio dei colleghi

POZZUOLI – E’ scomparso all’improvviso, mentre si trovava in vacanza, il brigadiere Terzo Santo, 59 anni, in forza al Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Pozzuoli. Fatale gli è stato un arresto cardiaco. È deceduto stanotte a Cassano allo Jonio, in Calabria, dove era arrivato domenica per le ferie. Da trenta anni in servizio a Pozzuoli, Terzo Santo sarebbe andato in pensione a settembre. Sgomento e incredulità da parte di parenti, amici e colleghi che hanno appreso la notizia in mattina. Forte il cordoglio dei colleghi finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, dove il brigadiere era stimato e amato da tutti. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 22 agosto alle ore 16.00 nella chiesa Sacri Cuori di Gesù e Maria sita in Piazza Neghelli, a Cavalleggeri d’ Aosta.