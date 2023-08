POZZUOLI/ Ladri in azione nelle cooperative di Monterusciello: messo a segno furto in un appartamento

POZZUOLI – Ladri in azione ieri a Monterusciello dove è stato consumato un furto in un appartamento all’interno del “Parco Fausta”, in via Modigliani. I malviventi sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione, posta al primo piano, dopo aver forzato una finestra. Una volta dentro hanno fatto razzia dopo aver messo a soqquadro le stanze. L’allarme è stato dato dal custode del parco che intorno alle 22 ha fatto la scoperta. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto. I ladri hanno approfittato dell’assenza della famiglia che abita nell’appartamento la quale era partita nei giorni scorsi per le vacanze.