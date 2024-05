POZZUOLI/ Concluso lo sciame sismico, registrati 10 terremoti nella notte

POZZUOLI – Si è concluso questa mattina lo sciame sismico iniziato alle 2.16 di notte e costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo massima 1.9. L’evento più significativo è stato localizzato nei pressi di via Vecchia delle Vigne, alla profondità di 2,67 km. Secondo l’ultimo bollettino dell’INGV, nella settimana dal 22 al 28 aprile, nell’area dei Campi Flegrei, i sismografi hanno registrato 193 terremoti con magnitudo massima 3.9. Negli ultimi 21 giorni, inoltre, si registra un sollevamento nell’area di massima deformazione di circa 2.5 centimetri.