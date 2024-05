Guasto sulla linea Cumana, interrotta la circolazione tra Bagnoli e Torregaveta

POZZUOLI – A causa di un guasto sulla linea Cumana, la circolazione è stata interrotta tra Bagnoli e Torregaveta. L’EAV fa sapere che i treni in partenza da Montesanto limiteranno a Bagnoli e che tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta è attivo il servizio di bus sostitutivo.

LA POLEMICA – «E mentre De Luca e la sua corte specializzata in trasporti (verso il baratro) prosegue in maniera seriale con inaugurazioni e seminari sul tpl, la situazione per i viaggiatori in Campania diventa sempre più un dramma. Anche oggi un venerdì nero a Napoli e in provincia. L’unica cosa che procede spedita è la loro incompetenza». Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.