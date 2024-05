POZZUOLI/ Vanno fuori regione per cure mediche e tre donne gli occupano la casa a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Non si placa l’ondata di occupazioni di case popolari a Pozzuoli. Dopo quanto accaduto a dicembre al “rione marocchini” a via Napoli e nei mesi scorsi a Toiano, dove un pluripregiudicato affiliato al clan ha occupato una casa all’interno dei “carrarmati”, l’ennesimo episodio è andato in scena a Monterusciello, zona lotto 2. Qui tre donne -che alle spalle avrebbero già un’altra occupazione – nei giorni scorsi hanno scassinato la porta d’ingresso di un’abitazione al primo piano di una palazzina e l’hanno occupata. L’azione – sostenuta con molta probabilità da qualche “segnalatore” presente nel parco – è stata messa in atto dopo che i legittimi assegnatari (padre, madre e figlia) erano partiti per dirigersi fuori regione. I tre al loro ritorno dalla Lombardia, dove si erano recati per ricevere delle cure mediche, hanno trovato occupato abusivamente da due donne ed una ragazzina che, dopo aver forzato la serratura, si sono introdotti nell’appartamento.

L’OCCUPAZIONE – Le donne, oltre all’abitazione, si sono impossessate di tutti gli oggetti che appartengono alla famiglia che da oltre due settimane è costretta a dormire fuori casa. Dopo la denuncia sporta ai carabinieri, è partito l’iter che porterà il comune di Pozzuoli – entro 30 giorni – ad emettere apposita ordinanza di sgombero. Le occupanti abusive, la sera stessa dell’occupazione, sono state identificate sul posto dai carabinieri.

LA VICINANZA – Un incubo nel quale è piombata la famiglia puteolani che da oltre25 anni abita a Monterusciello e che questa mattina ha ricevuto il sostegno e la solidarietà del deputato di Europa Verde Francesco Borrelli e dell’assessora del comune di Pozzuoli Titti Zazzaro, che si sono recati davanti all’abitazione occupata. «Abbiamo già richiesto l’intervento per lo sgombero sia al comune che alla procura visto che è stata sporta regolare denuncia. Come può certa gente permettersi di occupare le case altrui lasciando i legittimi assegnatari a dormire per strada? – hanno spiegato Borrelli e Zazzaro – Chi necessita di un posto dove vivere deve rivolgersi alle istituzioni, ai servizi sociali, e chiedere che gli venga assegnata una casa e non commettere un illecito, un sopruso. Tra l’altro queste donne si sono anche permesse il lusso di sfidare le vittime e le istituzioni dichiarando che non se ne andranno mai. Non sarà così. Non ci fermeremo, continueremo a scontrarci duramente contro chi toglie la casa alle persone e non permetteremo che la passino liscia.»

LE FOTO