Quindicenni accoltellati: il Questore chiude l’Arenile di Bagnoli per 30 giorni

BAGNOLI – Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’Arenile di Bagnoli, attività di stabilimento balneare marino ed elioterapico, con annesse attività accessorie di ristorazione e trattenimenti danzanti nei confronti di un esercizio commerciale di Bagnoli. In particolare, nella serata del 30 aprile, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti all’interno del locale in questione, in occasione di una nota manifestazione musicale, avevano notato alcuni ragazzi in lite ed erano immediatamente intervenuti accertando che, due di questi, erano stati colpiti con alcuni fendenti all’addome a seguito di una lite scaturita da futili motivi e successivamente erano stati trasportati da personale sanitario, in codice rosso, presso l’Ospedale San Paolo.

L’attività di indagine esperita dagli operatori aveva consentito di individuare immediatamente il presunto autore del ferimento e di rinvenire, nei pressi di una staccionata poco distante il coltello utilizzato durante la lite; per tali motivi, un 17enne napoletano, era stato tratto in arresto per tentato omicidio. Inoltre, tra aprile 2022 e marzo 2024, nella predetta attività commerciale, si erano verificate, una lite scaturita da futili motivi in cui una persona era rimasta ferita, nonché vari episodi di furto con destrezza, mentre, il 28 aprile scorso, durante una nota manifestazione musicale, due soggetti erano stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.