Droga nelle confezioni delle caramelle, 20enne arrestato dai carabinieri

AFRAGOLA – I carabinieri della Sezione Radiomobile di Casoria hanno arrestato per spaccio di droga un 20enne incensurato di Secondigliano. Durante un servizio di controllo del territorio i militari lo hanno notato in via Imbriani, nel comune di Afragola, mentre cedeva una dose ad un acquirente. Addosso, nascoste in alcune confezioni di caramelle, 25 dosi di crack, 8 stecchette di hashish e 6 bustine di marijuana. E ancora un piccolo quaderno per la contabilità e 118 euro circa in contante ritenuto provento illecito. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’acquirente sarà sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura.