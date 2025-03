POZZUOLI/ Concentrazioni di anidride carbonica nella palestra: chiuso l’istituto Virgilio

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha disposto con un’ordinanza sindacale la chiusura dell’istituto “Virgilio” a causa di concentrazioni di anidride carbonica superiori al valore limite. La decisione è arrivata in seguito al sopralluogo effettuato dal nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco del comando di Napoli. “Dalle rilevazioni strumentali eseguite – si legge nell’ordinanza – è emerso che all’interno del locale palestra e di alcuni locali ad essa pertinenti, le concentrazioni di CO2 rilevate risultano superiori al valore limite di esposizione alle CO2 TLV TWA, uguale a 0,5%/5000ppm”.

LA CHUSURA – Il provvedimento di chiusura si è reso necessario a seguito del monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica all’interno della palestra e di alcuni locali pertinenti al piano terra, dove sono state rilevate concentrazioni leggermente superiori al valore limite di esposizione alla CO2. Limiti nella norma, invece, nei piani superiori dell’Istituto. La decisione di chiudere l’intero plesso è stata presa in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche che saranno effettuate nei prossimi giorni di pausa didattica dalle lezioni per le festività legate al Carnevale. Successivamente si procederà anche all’installazione di strumenti di rilevazione fissi di CO2 dotati di allarme acustico e visivo che entrano in funzione in caso di superamento delle soglie di sicurezza dell’anidride carbonica.