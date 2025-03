A Bacoli si intitola la pinacoteca comunale alla memoria di Eugenio Donise

BACOLI – Domani mattina, alle ore 10:30, al Parco Vanvitelliano del Fusaro sarà intitolata la pinacoteca comunale alla memoria di Eugenio Donise, in occasione del suo compleanno. Donise, già senatore ed assessore al Comune di Napoli, è stato storico dirigente del PC napoletano. In Parlamento portò avanti la battaglia per permettere al Comune di Bacoli di gestire la Casina Vanvitelliana ed i laghi Miseno e Fusaro. Saranno presenti i figli ed i nipoti. “È un atto doveroso – dichiara il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – con cui vogliamo celebrare la memoria di un uomo di grande cultura che tanto ha fatto per i Campi Flegrei. Possa essere riferimento per le future generazioni”