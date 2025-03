CALCIO/ Olbia corsaro: Puteolana battuta 3-1

QUARTO – La Puteolana 1902 esce battuta dalla sfida contro l’Olbia, anticipata alla giornata di sabato allo stadio Giarrusso di Quarto. Risultato finale di 1-3, con i sardi che fanno bottino pieno. Un match in cui i Diavoli Rossi in avvio ci provano con Gioielli, innescato da Cess. All’ottavo minuto tocca a Montuori che con una zampata per poco non infila il pallone in rete su calcio d’angolo. Al 19′ l’episodio che cambia la gara, fallo in area su Biancu e calcio di rigore peri sardi, dagli undici metri si presenta Ragatzu che viene ipnotizzato da Leone, sulla ribattuta eurogol di Maspero in rovesciata. Dopo il vantaggio l’Olbia continua a spingere e arriva il gol del 2-0, questo firmato da Di Grazia che dal limite insacca alle spalle di Leone. Conclude così il primo tempo, mentre nella ripresa la Puteolana prova a farsi vedere, con Cess che al volo vorrebbe insaccare, ma Ascioti salva sulla linea di porta. In ripartenza però l’Olbia chiude i conti, con Costanzo che fulmina Leone. Nel finale c’è spazio per la rete dell’1-3 di Russo che stacca di testa su angolo e e per la traversa dalla distanza di Mungo. Conclude così il match allo stadio Giarrusso

Marcatori: 20′ Maspero, 35′ Di Grazia, 58′ Costanzo – 79′ Russo

Ammonizioni: Montuori, Palma – Petrone, Buschiazzo, Lucarelli