Pozzuoli compie 727 anni, gli auguri dell’ex sindaco Figliolia alla città

POZZUOLI – «In questo giorno di 727 anni fa, la nostra meravigliosa terra diventava una città a tutti gli effetti. Il 9 maggio 1296, con un decreto reale emanato da Carlo II d’Angiò, Pozzuoli fu affrancata dal dominio feudale e dichiarata città demaniale. Viviamo in un territorio unico nel suo genere, interessato dal fenomeno del bradisismo, eppure (o in qualche modo anche per questo) meraviglioso. Terra di storia e miti, che profuma di zolfo e acqua salata, in cui ogni angolo ci parla di un passato glorioso e delle nostre origini. Ricca di cultura e di bellezze architettoniche e naturalistiche, ha ispirato e incantato scrittori, poeti, musicisti e artisti di ogni epoca. Prendiamoci cura di Pozzuoli ogni giorno con rispetto e gratitudine, ricordandoci che viviamo in un posto speciale». Con queste parole pubblicate in un post su Facebook l’ex sindaco Vincenzo Figliolia rivolge il suo augurio alla città.