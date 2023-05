Giuseppe Conte a Quarto per sostenere la candidatura di Antonio Sabino

QUARTO – L’aula consiliare del comune di Quarto piena di persone per l’arrivo del presidente del M5S, Giuseppe Conte a sostegno del candidato a sindaco del Comune di Quarto, Antonio Sabino. Ad aprire il pomeriggio lo stesso sindaco ancora in carica, Sabino, che senza esitare è entrato a gamba tesa sui temi che hanno contraddistinto la città di Quarto in questi 5 anni di mandato.

LA LOTTA ALLA CAMORRA – «Siamo stati riconosciuti come comune virtuoso dal Ministero dell’Interno in materia di contrasto alla criminalità organizzata con ben 72 beni confiscati alla camorra di cui parte già utilizzati a scopi sociali ed inclusivi. Quarto è cambiata totalmente sia sotto il profilo della legalità che di vivibilità; i cittadini si riconoscono, cosa che invece prima non accadeva, anzi, si sentivano contraddistinti in maniera negativa. Abbiamo dato uno slancio decisivo alla città e le persone a cui abbiamo confiscato i beni oggi hanno ancora il coraggio di fare campagna elettorale. Non lo permetteremo» ha dichiarato Antonio Sabino. «Quando ci siamo noi il malaffare è impossibile che ci sia. Noi ci battiamo per i diritti dei cittadini e contrastiamo i privilegi dei soliti potenti» ha aggiunto il presidente del M5S Giuseppe Conte.