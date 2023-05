I LETTORI SEGNALANO/ «Questa strada di Monterusciello è completamente abbandonata da tutti» – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Questa è una stradina di Monterusciello, stradina fondamentale per noi residenti della zona e di tutto il quartiere siccome crea il collegamento pedonale tra via Curzio Malaparte, via Antonio de Curtis e via Raffaele Viviani, ormai lasciata in un degrado assoluto, un covo per tossici, dove si può trovare ogni tipo di rifiuto, tanto meno che venerdì hanno bruciato addirittura una macchina (poi non rimossa e lasciata lì) quella stradina si trova in un degrado assoluto tra erba mai curata ne tanto meno tagliata, senza luce, e con asfalto che man mano sprofonda. Diverse sono state le segnalazioni al comune, ma non sono mai intervenuti, le invio questa segnalazione sperando che arrivi a chi di dovere e faccia il proprio dovere». (Luigi S.)