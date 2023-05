Alice del Piano, una puteolana tra le migliori cinque atlete alle finali nazionali di basket

POZZUOLI – Alice Del Piano, 14 anni, nata a Pozzuoli (ha sempre vissuto a Monte di Procida), l’anno scorso si è trasferita a Firenze per inseguire la sua passione per il basket, partecipando alle finali nazionali di Basket U15 che in questi giorni si sono tenute a Roseto degli Abruzzi, dove hanno partecipato 16 squadre e 207 atlete.

L’AFFERMAZIONE – La sua squadra Firenze Basketball Academy si è aggiudicata il bronzo ma lei ha vinto il premio miglior quintetto della manifestazione, praticamente una delle 5 più brave tra tutte le 207 atlete che in queste finali si è sempre distinta per i suo risultati, quasi sempre conseguendo una doppia doppia, e accumulando il maggio numero di rimbalzi, anche 21 in una sola partita. Nonostante lei abbia solo 14 anni lei gioca con U15 , U17, e anche con la squadra in A2 sempre a Firenze, la PFF (pallacanestro femminile Firenze), inoltre ha anche già partecipato a due raduni della nazionale italiana U16.