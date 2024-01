POZZUOLI/ Colpo al centro scommesse GoldBet di via Napoli: rapinatore solitario porta via l’incasso

POZZUOLI – Dopo le quattro rapine messe a segno in rapida sequenza giovedì scorso ai danni di due centri di scommesse sportive, una sala slot e un bar ieri l’ennesimo colpo è andato in scena a via Napoli. Questa volta nel mirino è finito il “GoldBet” in Traversa Corso Umberto I dove un rapinatore solitario ha portato via l’incasso. L’uomo, col volto travisato da passamontagna, ha fatto irruzione in serata e armato di pistola ha minacciato l’operatore alla cassa facendosi consegnare una somma in denaro che è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Non si esclude che la “regia” possa essere la stessa che appena una settimana ha mosso i due rapinatori che hanno svaligiato “Match Point” e “Time City” a Piazzale del Ricordo, “GoldBet” di viale Capomazza e il bistrot “Mar Limone”. Già nell’agosto scorso il centro di scommesse sportive GoldBet di via Napoli era stato assaltato da un rapinatore che armato di coltello portò via l’incasso.