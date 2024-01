Il “Rose & Crown” storico pub di Pozzuoli compie 30 anni

POZZUOLI – Spegnerà 30 candeline domani il “Rose & Crown”, storico pub di Pozzuoli. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa nel locale che sorge in Corso Umberto I, a via Napoli, dove uno dei primi pub della città aprì i battenti il 26 gennaio del 1994 dando il via a magiche serata all’insegna di cibo, birra e divertimento. I pionieri sono stati fratelli i Fabio e Tony Lucignano a cui si è aggiunto il cugino Pippo Tortorelli, tre nomi che da 30 anni portano avanti con passione e allegria lo storico locale, tra i primi a grigliare panini di ogni genere. E per festeggiare l’anniversario domani ci sarà anche l’illusionista Jay Di Biase che allieterà la serata di festa insieme a musica dal vivo e fiumi di birra.