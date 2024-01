POZZUOLI/ L’assessore all’Ambiente sogna la differenziata all’80% ma un ambientalista la sveglia «Discariche a Licola, qui si muore»

POZZUOLI – Mentre l’assessora all’Ambiente Anna Maria Attore questa mattina annunciava al Rione Terra l’obiettivo della differenziata all’80% tra lo stupore generale, ricevendo la “rettifica” da parte del rappresentante della “De Vizia” che faceva rientrare i numeri nella realtà, da Licola arrivava l’affondo di Umberto Mercurio, ambientalista in forza ai Verdi che denunciava l’ennesimo scempio attraverso un video postato su Facebook. Rifiuti di ogni genere abbandonati in un’area verde in via Santa Maria Goretti, a Licola Borgo, in pieno territorio puteolano, che mostrava una realtà diversa da quella rappresentata dalle parole della politica che ancora una volta si mostra lontana dalle reali esigenze del territorio di cui, troppo spesso, dà l’impressione di non avere contezza.

L’AFFONDO – Ed ecco che, negli stessi minuti in cui Attore dava il numero 80 sulla ruota di Pozzuoli alla voce “raccolta differenziata” che arrivava il “fuoco amico” da parte di Mercurio che senza fronzoli ha accusato il sindaco Manzoni e l’assessore all’ambiente di immobilismo davanti allo scempio ambientale di cui, a suo dire, sarebbero stati a conoscenza. «Sono mesi che ho avvisato il sindaco Gigi Manzoni di questa situazione vergognosa, di questa discarica a cielo aperto a rischio incendi dolosi come sta avvenendo, per metterla in sicurezza. –ha scritto Mercurio – Di recente ho avvisato anche l’assessore all’Ambiente Anna Maria Attore che vi era amianto, ora le quantità sono aumentate, ci sono 4 -500 kg di amianto in parte bruciato che si è liberato nell’aria e l’amianto uccide miete vittime. Qui della salute ce ne fottiamo, ma il responsabile della salute dei cittadini è il Sindaco. Se non siete in grado di trovare soluzioni ve la suggerisco io visto che SMA Campania è come una grande impresa di pulizia, basta chiamarla. Assessore ad horas fate la pulizia e la bonifica di questa area .Muovetevi e se non si è capaci di intervenire consiglio vivamente di fate altro, l’ambiente è una cosa seria che se viene trascurato porta alla morte».