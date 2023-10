«Pozzuoli città del porno»: hackerato il sito della Solfatara, link ai video nelle pagine di promozione turistica

POZZUOLI – “Pernottare nel video porno gratis”, “Rione Terra come porno cuore della città”, “Pozzuoli città di tettone”. Non è una nostra deriva pornografica né la conseguenza dei gas emessi dalla Solfatara che, a detta di qualcuno, regalano un “effetto-Viagra”, bensì quanto si può leggere sul sito di promozione turistica del Vulcano Solfatara finito nel mirino dei pirati informatici. Basta digitare su www.solfatara.it per essere indirizzati sulle pagine dove, tra i testi che descrivono le bellezze della città, sono stati inseriti dei link che rimandano a diversi siti porno. Almeno tre sono le parole in grassetto blu che nascondono gli indirizzi di pagine vietate ai minori di 18 anni, collocati nei paragrafi “Turismo a Pozzuoli”, “Vulcano Solfatara” e “Il Rione Terra”.

L’ATTACCO – Ad agire, ancora una volta, gli hacker che hanno preso di mira uno dei siti che fungono da vetrina per la città. Una vicenda che rimanda la memoria a quanto accaduto in estate alla pagina Facebook del comune di Bacoli, anch’essa colpita dai pirati che per due giorni si impossessarono della bacheca postando immagini a sfondo sessuale.