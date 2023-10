Il Rione Terra e la «gestione Monaco» nel mirino: cinque consiglieri chiedono gli atti al Comune

POZZUOLI – Cinque consiglieri comunali hanno fatto richiesta di accesso gli atti in merito alle procedure per l’affidamento del Rione Terra. Nel mirino è finita la «gestione» da parte del vice sindaco Filippo Monaco, proponente politico delle delibere e che in prima persona sta portando avanti il progetto-Rione Terra. I firmatari della richiesta sono Gianluca Sebastiano, Vincenzo Figliolia, Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello e Paolo Ismeno che nella giornata di ieri hanno protocollato il documento indirizzato al presidente del consiglio comunale Mimmo Pennacchio e ai dirigenti Giuseppina Flagiello e Luigi Giordano.

L’ACCESSO AGLI ATTI – Nella fattispecie, con l’accesso agli atti chiedono di avere la documentazione in merito alla proposta progettuale presentata da Art Garage S.a.S. con cui la società è risultata vincitrice – previa partecipazione all’avviso pubblico (determina 1226) nell’ambito del progetto “Notti di Stelle – Pozzuoli in arte); il piano economico finanziario-business plan; gli avvisi di pagamento emessi dal comune di Pozzuoli a carico dell’operatore economico e delle altre attività; gli eventuali contratti stipulati tra le parti; infine la relazione del dirigente competente in merito ai criteri eventualmente adottati dall’operatore economico, su indicazione del comune di Pozzuoli, per la selezione dei convenzionati. «Noi chiediamo di capire come stanno avvenendo questi affidamenti» fanno sapere i cinque consiglieri di opposizione. Tra in firmatari non ci sono invece gli altri consiglieri di opposizione Salvatore Maione, Riccardo Volpe, Antonio Villani e Paolo Tozzi (questi ultimi due, nei fatti, vicini alla maggioranza).