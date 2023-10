E’ morta la donna data alle fiamme a Quarto durante una lite condominiale

QUARTO – Non ce l’ha fatta Antonella Iaccarino, la 48enne data alle fiamme da un vicino durante una lite condominiale in via De Gasperi, a Quarto. Dopo 47 giorni di agonia la donna si è spenta questa mattina in un letto dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata dallo scorso 5 settembre, in seguito alle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. La salma è stata sequestrata dal pm di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia.

LA VICENDA – La 48enne era stata vittima di un aggressione da parte del vicino di casa, Francesco Riccio, 53enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo poco prima, e per motivi che sembrano ricondurre a dissidi condominiali, al termine di una lite cosparse di liquido infiammabile la donna e poi la sua auto. Dopo il ricovero della vittima, Riccio fu arrestato e trasferito presso la casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale dove attualmente è detenuto: per lui adesso l’accusa sarà di omicidio colposo aggravato da futili motivi.